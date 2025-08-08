Soykırımcı İsrail'den Gazze'yi tamamen işgal planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, soykırımın mimarı Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal etme planını kabul etti.

1 milyon kişi yeniden zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya

İsrail’in işgale hazırlandığı Gazze kenti, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alıyor. Kuzeydeki birçok bölge İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden edilmeye iten sözde “tahliye emri” altında.

İsrail saldırıları ve ağır yıkıma rağmen 1 milyon Filistinli Gazze’nin kuzeyinde kalarak yaşam mücadelesi veriyor.

İşgal planı kapsamında, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinliyi sözde “tahliye emirleriyle” yerinden ederek orta kesimde yer alan bölgelere göçe zorlanması hedefleniyor.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana defalarca yerinden zorla edilen Filistinliler, işgal planıyla bir kez daha yollara düşmek zorunda kalacak.

Filistinliler orta kesimlere sıkıştırılacak

Gazze kentinin işgaline yönelik saldırılar başlayınca Filistinliler bir kez daha hayatları ve toprakları arasında seçim yapmaya zorlanacak.

Saldırılar nedeniyle tekrar yerinden olacak Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesinden başka seçenek görünmüyor.

Zira, Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i İsrail'in işgali veya sözde "tahliye emirleri" altında yer alıyor.

Bu işgal planı nedeniyle Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli, altyapının bulunmadığı, çadır dahi kurmaya yerin olmadığı orta kesimlere sıkıştırılacak.

Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesi İsrail saldırılarından kurtuldukları anlamına gelmiyor. Zira İsrail, sık sık orta kesimde yer alan bölgelere de hava saldırıları düzenliyor.

Birleşmiş Milletler de zaman zaman yaptığı açıklamalarda buna işaret ederek, bölgede güvenli yer olmadığının altını çiziyor.

Sonraki aşama, bölgenin tamamının işgali mi?

İsrail basını her ne kadar Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesini istediğini yazsa da şimdilik bu Gazze kentiyle sınırlandırılmış durumda.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.