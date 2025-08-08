Açık 24.4ºC Ankara
Dünya
Kathimerini 08.08.2025 07:08

Danimarka’da okula silahlı saldırı planlayan 15 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı

Danimarka’nın güneydoğusundaki Kolding kentinde bir özel okula yönelik silahlı saldırı planladığı gerekçesiyle 15 yaşında bir erkek öğrenci gözaltına alındı.

Danimarka’da okula silahlı saldırı planlayan 15 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı

Polis, saldırı planının üç öğrenci tarafından birlikte hazırlandığını belirtti. Diğer iki şüpheli sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Güneydoğu Jutland bölgesi polisi, geçtiğimiz cuma günü Sct. Michaels adlı özel okulda silahlı bir saldırı düzenleneceği yönünde ihbar aldıklarını açıkladı.

Kolding kentinde bulunan bu okulun, ülkedeki yaz tatilinin sona ereceği 11 Ağustos’tan hemen önce hedef alınmasının planlandığı ifade edildi.

Yetkililer, olayın ortaya çıkarılmasının ardından okulda ya da bölgede herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığını vurguladı. Saldırı planının hedefi olan okulda eğitim görenlerin güvende olduğu belirtildi.

Hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltilen 15 yaşındaki zanlı, savcılık talebiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından dört hafta süreyle geçici tutukluluk altına alındı

Belediyenin yaptığı basın açıklamasına göre, şüphelilerin tamamı saldırıyı planladıkları okulun değil, başka bir okulun öğrencileri.

Danimarka
