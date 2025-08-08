Almanya’da genç nüfus oranı rekor düşük seviyeye indi

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü öncesinde yayımlanan resmi bilgi notuna göre, genç nüfusun toplam içindeki payı 2021’den bu yana sabit kalmış görünüyor.

Ancak yetkililer, bu istikrarın büyük ölçüde Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Almanya’ya gelen genç göçmenler sayesinde sağlandığını belirtiyor.

Göçmenlik geçmişi olmayan gençlerin oranı yalnızca yüzde 8.6 düzeyindeyken, her iki ebeveyni de göçmen olan gençlerin oranı yüzde 20.7 ile en yüksek kesimi oluşturuyor.

Bu veriler, Almanya’da genç nüfusun demografik yapısının ciddi şekilde göçle şekillendiğini ortaya koyuyor.

Doğu Almanya’da düşüş daha fazla

Doğu Almanya’da demografik düşüş Batı’ya kıyasla daha keskin yaşanıyor. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya-Anhalt gibi eyaletlerde genç nüfus oranı yüzde 9’un da altına düşerken, Batı’daki Bremen ve Hamburg şehir eyaletleri ile Baden-Württemberg eyaletinde bu oran yüzde 11’in biraz üzerinde ölçüldü.

Federal İstihdam Ajansı Başkanı Andrea Nahles, yaşanan bu düşüşün ülke ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Nahles, “Almanya’da kalifiye iş gücü açığı, iş dünyası için büyük bir zorluk olmaya devam ediyor,” ifadelerini kullandı.

Danışmanlık şirketi EY tarafından haziran ayında yayımlanan bir rapora göre, Almanya sanayi sektöründe son bir yılda 100 binden fazla istihdam kaybı yaşandı. 2025 sonuna kadar bu sayıya 70 bin kaybın daha eklenmesi bekleniyor.

Özellikle otomotiv sektörü, 45 binin üzerinde net istihdam kaybıyla en fazla etkilenen alan oldu. Bu durum, Almanya’nın demografik darboğazla birleşince üretim ve istihdam kapasitesini daha da zorluyor.