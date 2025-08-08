Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 08.08.2025 06:29

Eski Süpermen ABD göçmenlik bürosu ajanı oluyor

1990’lı yılların ünlü dizisi Lois & Clark: The New Adventures of Superman'da Süpermen rolünü canlandıran Dean Cain, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’ne (ICE) katılacağını açıkladı. Cain, hâlihazırda yeminli bir kolluk görevlisi olduğunu belirtti ve “En kısa sürede ICE ajanı olarak yemin edeceğim” dedi.

Eski Süpermen ABD göçmenlik bürosu ajanı oluyor

Cain’in açıklaması, ICE’in büyük çaplı bir işe alım kampanyası başlatmasının ardından geldi. Kurum, Trump yönetiminin göçmen sınır dışı politikalarının temel taşı konumunda bulunuyor.

Dean Cain’in bu görevi üstlenmesi, kamuoyunda “Superman adalet için mi yoksa sınır dışı için mi savaşıyor?” sorularını da beraberinde getirdi.

"Gerçek bir süper kahraman olun"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Cain’in önümüzdeki ay “onursal ICE ajanı” olarak yemin edeceğini duyurdu. DHS yetkilisi Tricia McLaughlin, “Superman, Amerikalıları gerçek süper kahramanlar olmaya davet ediyor,” dedi.

Cain de Fox News’e yaptığı açıklamada, ülkeyi korumak için bu adımı attığını belirterek şunları söyledi:

“İnsanların artık sorumluluk alması gerekiyor. Ben bu sorumluluğu alıyorum. Umarım eski ICE görevlileri de dahil olmak üzere daha birçok kişi bu çağrıya kulak verir.”

ICE'ten 10 bin kişilik dev alım

Temmuz ayı sonunda ICE, 10 bin yeni personel alımı yapacağını ve mevcut sayıyı iki katına çıkaracağını duyurmuştu. Aranan pozisyonlar arasında sınır dışı memurları, avukatlar, öğrenci vizesi değerlendirme görevlileri ve kriminal dedektifler yer alıyor.

Trump yönetimi, sınır dışı etme oranını yılda 1 milyona çıkarma hedefini sürdürüyor. Bu çerçevede ülke genelinde yapılan göçmen baskınları ise büyük tepki toplamış, birçok şehirde protestolar düzenlenmişti.

80 bin başvuru, 50 bin dolara kadar teşvik

ICE, işe alımları hızlandırmak amacıyla 50 bin dolara kadar imza bonusu ve öğrenci kredisi desteği sunmaya başladı. DHS, kampanya kapsamında II. Dünya Savaşı tarzında afişler yayımladı. “Amerika’nın Sana İhtiyacı Var” ve “Vatanı Savun” sloganlarının yer aldığı afişlerde Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve diğer üst düzey isimler yer aldı.

Trump’ın imzaladığı son bütçe yasasında ICE’e ayrılan kaynak 76 milyar doları aştı. Bu rakam, kurumun daha önceki bütçesinin neredeyse 10 katı ve ICE’i ABD’nin en yüksek bütçeli federal kolluk gücü konumuna getiriyor.

Eleştiriler ve tartışmalar

ICE’in agresif uygulamaları, insan hakları kuruluşları tarafından uzun süredir eleştiriliyor. Göçmen ailelerin ayrılması, keyfi gözaltılar ve sınır dışı uygulamaları, ABD kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı.

ETİKETLER
ABD Düzensiz Göçmenler Bütçe
Sıradaki Haber
OpenAI'den GPT-5 hamlesi: Artık “doktora düzeyinde” yanıt veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:17
Soykırımcı İsrail, Gazze'yi işgal planını onayladı
07:11
Danimarka’da okula silahlı saldırı planlayan 15 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı
07:04
Almanya’da genç nüfus oranı rekor düşük seviyeye indi
07:01
Trump'ın gümrük tarifeleri küresel otomotiv devlerine 12 milyar dolara mal oldu
06:52
Olağanüstü fosil keşfi: 247 milyon yıllık mucize sürüngen ortaya çıktı
06:45
Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kuruluyor
Karabük'te ormanlık alanda yangın: 1 köy boşaltıldı
Karabük'te ormanlık alanda yangın: 1 köy boşaltıldı
FOTO FOKUS
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ