Eski Süpermen ABD göçmenlik bürosu ajanı oluyor

Cain’in açıklaması, ICE’in büyük çaplı bir işe alım kampanyası başlatmasının ardından geldi. Kurum, Trump yönetiminin göçmen sınır dışı politikalarının temel taşı konumunda bulunuyor.

Dean Cain’in bu görevi üstlenmesi, kamuoyunda “Superman adalet için mi yoksa sınır dışı için mi savaşıyor?” sorularını da beraberinde getirdi.

"Gerçek bir süper kahraman olun"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Cain’in önümüzdeki ay “onursal ICE ajanı” olarak yemin edeceğini duyurdu. DHS yetkilisi Tricia McLaughlin, “Superman, Amerikalıları gerçek süper kahramanlar olmaya davet ediyor,” dedi.

Cain de Fox News’e yaptığı açıklamada, ülkeyi korumak için bu adımı attığını belirterek şunları söyledi:

“İnsanların artık sorumluluk alması gerekiyor. Ben bu sorumluluğu alıyorum. Umarım eski ICE görevlileri de dahil olmak üzere daha birçok kişi bu çağrıya kulak verir.”

ICE'ten 10 bin kişilik dev alım

Temmuz ayı sonunda ICE, 10 bin yeni personel alımı yapacağını ve mevcut sayıyı iki katına çıkaracağını duyurmuştu. Aranan pozisyonlar arasında sınır dışı memurları, avukatlar, öğrenci vizesi değerlendirme görevlileri ve kriminal dedektifler yer alıyor.

Trump yönetimi, sınır dışı etme oranını yılda 1 milyona çıkarma hedefini sürdürüyor. Bu çerçevede ülke genelinde yapılan göçmen baskınları ise büyük tepki toplamış, birçok şehirde protestolar düzenlenmişti.

80 bin başvuru, 50 bin dolara kadar teşvik

ICE, işe alımları hızlandırmak amacıyla 50 bin dolara kadar imza bonusu ve öğrenci kredisi desteği sunmaya başladı. DHS, kampanya kapsamında II. Dünya Savaşı tarzında afişler yayımladı. “Amerika’nın Sana İhtiyacı Var” ve “Vatanı Savun” sloganlarının yer aldığı afişlerde Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve diğer üst düzey isimler yer aldı.

Trump’ın imzaladığı son bütçe yasasında ICE’e ayrılan kaynak 76 milyar doları aştı. Bu rakam, kurumun daha önceki bütçesinin neredeyse 10 katı ve ICE’i ABD’nin en yüksek bütçeli federal kolluk gücü konumuna getiriyor.

Eleştiriler ve tartışmalar

ICE’in agresif uygulamaları, insan hakları kuruluşları tarafından uzun süredir eleştiriliyor. Göçmen ailelerin ayrılması, keyfi gözaltılar ve sınır dışı uygulamaları, ABD kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı.