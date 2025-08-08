Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.08.2025 06:22

Kenya'da özel uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Kenya’nın başkenti Nairobi'de içinde 4 kişinin bulunduğu özel bir uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kenya'da özel uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Ulusal basına göre, Afrika Tıbbi ve Araştırma Vakfına ait uçak, başkent Nairobi'nin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki yerleşim alanına düşerek bir binaya çarptı.

Kiambu Bölgesi Polis Komutanı Maurice Odanga, kazada 2 kişinin öldüğünü, yaralanan 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Odanga, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Sosyal medya görüntülerinde, kaza yerinden yoğun siyah duman yükseldiği ve çevredeki yüzlerce kişinin, ilk yardım ekipleriyle birlikte alev, moloz ve toz içinde kurtarma çalışmalarına katıldığı görülüyor.

Uçağın görevi, kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine acil durum ekipleri ve sivil havacılık yetkilileri sevk edildi.

ETİKETLER
Kenya
Sıradaki Haber
ABD, İran bağlantılı 18 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:17
Soykırımcı İsrail, Gazze'yi işgal planını onayladı
07:11
Danimarka’da okula silahlı saldırı planlayan 15 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı
07:04
Almanya’da genç nüfus oranı rekor düşük seviyeye indi
07:01
Trump'ın gümrük tarifeleri küresel otomotiv devlerine 12 milyar dolara mal oldu
06:52
Olağanüstü fosil keşfi: 247 milyon yıllık mucize sürüngen ortaya çıktı
06:45
Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kuruluyor
Karabük'te ormanlık alanda yangın: 1 köy boşaltıldı
Karabük'te ormanlık alanda yangın: 1 köy boşaltıldı
FOTO FOKUS
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ