OpenAI'den GPT-5 hamlesi: Artık “doktora düzeyinde” yanıt veriyor

OpenAI CEO’su Sam Altman, GPT-5’in insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ilerleme olduğunu belirtti. Yeni modelin özellikle yazılım geliştirme, mantıksal akıl yürütme ve yazılı anlatım gibi alanlarda ciddi bir sıçrama sağladığı vurgulandı.

“GPT-3 bana bir lise öğrencisini, GPT-4 bir üniversite öğrencisini andırıyordu. Ama GPT-5 ilk kez, herhangi bir konuda doktora seviyesinde bir uzmana benzeyen bir yapay zeka hissi veriyor” dedi Altman.

Daha doğru, daha dürüst, daha az ‘uydurmacı’

Yeni modelin önceki sürümlere kıyasla daha az “halüsinasyon” (uydurma bilgi üretme) yaptığı, daha dürüst yanıtlar verdiği ve kullanıcıya daha insani bir deneyim sunduğu belirtiliyor. OpenAI, GPT-5’in tamamen işlevsel yazılım üretebildiğini ve yanıtlarında mantık yürütme, çıkarım ve adım adım düşünme becerilerini daha güçlü şekilde gösterdiğini söylüyor.

Ancak bazı uzmanlar, bu açıklamaların büyük ölçüde pazarlama stratejisi olabileceği görüşünde. Oxford Üniversitesi Yapay Zeka Etikleri Enstitüsü'nden Prof. Carissa Véliz, bu sistemlerin hâlâ insan mantığını gerçekten taklit edemediğini ve henüz kârlı da olamadığını belirtti.

Rakiplerle yarış büyüyor

Elon Musk da kısa süre önce kendi yapay zeka sohbet modeli Grok’un “her alanda doktora düzeyinden daha üstün” olduğunu iddia etmişti. Anthropic gibi diğer ABD merkezli şirketler de GPT-5 gibi modellerle yarışabilecek düzeyde araçlar geliştirmeye devam ediyor.

Anthropic, OpenAI'nin GPT-5'i eğitirken kendi API'sini ihlal ederek kullandığını öne sürerek OpenAI’nin erişimini engelledi. OpenAI ise bunun sektörde “standart bir uygulama” olduğunu savundu.

Ticari ve etik endişeler

GPT-5'in yeteneklerinin daha da ikna edici hale gelmesi, telif ve içerik hakları konularını da gündeme taşıdı. Getty Images Ürün Direktörü Grant Farhall, “Gördüğümüz içeriklerin ardındaki insanları ve yaratıcılığı koruyor muyuz?” sorusunu gündeme getirdi. Şirket, bu tür modellerin nasıl eğitildiğinin şeffaflıkla denetlenmesi gerektiğini savunuyor.

Kullanıcı deneyiminde yenilikler

OpenAI, yeni modeliyle birlikte kullanıcı-ChatGPT ilişkisini de yeniden düzenlemek istiyor. Şirket, blog yazısında yapay zekanın özellikle duygusal açıdan hassas bireyler için daha sağlıklı bir deneyim sunması gerektiğini belirtti.

Buna göre, ChatGPT artık “Sevgilimden ayrılmalı mıyım?” gibi sorulara net yanıtlar vermeyecek. Onun yerine kullanıcıya düşünmesi için sorular soracak ve artı-eksi değerlendirmelerine yardımcı olacak.

Sam Altman, bu tür etkileşimlerin “sorunlu, hatta çok sorunlu” bağlar yaratabileceğini kabul etti. Ancak yapay zekanın faydalarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

Tepki çeken ses benzerliği

Altman’ın 2013 yapımı Her filmine hayran olduğu biliniyor. Filmde bir adam, sesli bir yapay zeka ile duygusal bağ kuruyordu. Bu sesin sahibi Scarlett Johansson, 2024 yılında OpenAI’nin yeni sesli chatbotunun kendi sesine “ürkütücü derecede benzediğini” belirterek tepki göstermişti.

GPT-5, bugünden itibaren tüm kullanıcılara açılıyor. Önümüzdeki günlerde Sam Altman’ın iddialarının ne ölçüde doğru olduğu daha net anlaşılacak.