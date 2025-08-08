Açık 24.4ºC Ankara
Wall Street Journal 08.08.2025 06:57

Trump'ın gümrük tarifeleri küresel otomotiv devlerine 12 milyar dolara mal oldu

Wall Street Journal’ın (WSJ) son analizine göre, aralarında Toyota, Volkswagen, Ford ve General Motors’un da bulunduğu 14 büyük otomotiv şirketi, ticaret politikası nedeniyle toplamda yaklaşık 12 milyar dolar zarar etti. Yıl sonuna kadar bu kaybın daha da büyümesi bekleniyor.

Trump'ın gümrük tarifeleri küresel otomotiv devlerine 12 milyar dolara mal oldu

Trump yönetimi, nisan ayında 185 ülke ve bölgeyi kapsayan yeni bir ticaret tarifesi rejimi açıklamıştı. 5 Nisan’da yürürlüğe giren uygulama ile tüm ithal araç ve parçalar için yüzde 10 oranında sabit bir tarife getirilmiş, ardından 9 Nisan’da ülkeye özgü ek vergiler devreye alınmıştı.

Bu adım, başta Japon ve Avrupa menşeli otomobil üreticileri olmak üzere, sektörde büyük sarsıntıya yol açtı.

Almanya Başbakanı Merz: ABD gümrük vergileri ülkemizi derinden etkileyecek
Almanya Başbakanı Merz: ABD gümrük vergileri ülkemizi derinden etkileyecek

WSJ’nin verilerine göre, Japonya merkezli Toyota sadece 2025’in ikinci çeyreğinde 3 milyar dolar zarar etti.

Şirketin mali yıl sonu olan Mart 2026’ya kadar toplamda 9.5 milyar dolarlık bir tarifeye bağlı kayıp yaşayacağı öngörülüyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen’in ikinci çeyrek zararı 1.5 milyar dolar olarak açıklanırken, Ford ve General Motors’un kayıpları da 1 milyar doları aştı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise bu süreçten en az etkilenen büyük üretici oldu; şirketin zararı yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Yıl sonuna kadar Çinli firmalar hariç tutularak yapılan analizlere göre, dünyanın en büyük 10 otomotiv üreticisinin toplam net kârında yüzde 25’e varan bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Bu tablo karşısında bazı ülkeler Washington’la müzakerelere başladı.

Çin'deki yükseliş batıyı zorluyor

Avrupa Birliği, ABD’nin AB menşeli araçlara uyguladığı yüzde 27.5 oranındaki ithalat tarifesini yüzde 15’e düşürmesi karşılığında kendi yüzde 10’luk tarifesini azaltmayı teklif etti. Japonya ise temmuz ayında ABD ile varılan ikili anlaşmayla araçlarına uygulanan tarifeyi yüzde 15’e indirmeyi başardı.

Söz konusu ekonomik kayıplar, yalnızca tarifelere bağlanmıyor. Çinli elektrikli araç markalarının hem Avrupa hem de Çin pazarındaki yükselişi, Batılı üreticileri ciddi şekilde zorluyor.

2025’in ilk yarısında Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa’daki pazar payı yüzde 5.1’e yükselerek iki katına çıktı. Aynı dönemde Porsche’nin Çin satışları yüzde 28 düştü ve bazı bayilikler kapatılmak zorunda kaldı. General Motors gibi firmalar da taleplerdeki daralma nedeniyle zarar bildiriyor.

Trump yönetimi, tarifelere rağmen geri adım atmak bir yana, rejimi daha da genişletti. Son olarak 8 Ağustos itibarıyla aralarında İngiltere, İsviçre, Brezilya, Hindistan ve Tayvan’ın da bulunduğu yaklaşık 70 ülkeye daha ek tarifeler getirildi. Bu genişleme, küresel ticaret sistemini ve özellikle otomotiv sektörünü daha da belirsiz bir sürece sokmuş durumda.

