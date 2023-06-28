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Gündem
AA 28.06.2023 19:32

Cevdet Yılmaz: Kaybedecek olanlar provokasyonlara seyirci kalanlardır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır" dedi.

Cevdet Yılmaz: Kaybedecek olanlar provokasyonlara seyirci kalanlardır
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç'te bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır. Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır."

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki yağdı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki yağdı

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