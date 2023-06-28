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Gündem
AA 28.06.2023 17:19

Bakan Koca, Hatay'da vatandaşlarla bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Konteyner ve çadır kentlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Koca, Hatay'da vatandaşlarla bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentteki temasları kapsamında, Antakya Yakutiye Konteyner Kenti'nde depremzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet ederek bayramını kutlayan Koca, çocuklara da hediye verdi.

Bakan Koca, Hatay'da vatandaşlarla bir araya geldi

Koca, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu Çadır Kenti'ni ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı.

Burada sağlık çalışanlarıyla beraber çocuklara hediye veren Koca, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ile depremzedelere yemek ikramında bulundu.

Bakan Koca, Hatay'da vatandaşlarla bir araya geldi

Defne Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hastaların durumlarıyla ilgili bilgi alan Koca, sağlık çalışanlarının da bayramlarını kutladı.

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Fahrettin Koca Hatay Sağlık Bakanlığı
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