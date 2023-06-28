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TRT Haber 28.06.2023 16:30

Dışişleri Bakanı Fidan: Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya sert tepki gösterdi. Fidan, "Aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, İsveç'te Kur’an-ı Kerim’e yapılan aşağılık eylemi lanetlediğini belirten Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

"İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır."


ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İsveç İslam Düşmanlığı
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