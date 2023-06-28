Dışişleri Bakanı Fidan: Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Kurban Bayramı’nın ilk gününde, İsveç'te Kur’an-ı Kerim’e yapılan aşağılık eylemi lanetlediğini belirten Fidan, sözlerine şöyle devam etti:
"İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır."
Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik #İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum!#İslamkarşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez.— Hakan Fidan (@HakanFidan) June 28, 2023
Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır.