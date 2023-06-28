Çok Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.06.2023 16:22

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki yağdı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'teki bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı. Ankara, bu çirkin saldırıya sert tepki gösterdi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki yağdı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Ankara, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkili. Siyasilerden art arda sert açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bu aşağılık eylemi lanetlediğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır."


 

"Hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu eyleme izin verilmesini "skandal" olarak değerlendirdi. Din ve vicdan özgürlüğünün en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Tunç, şu sözleri kullandı:

"İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz, bu durum hiçbir demokratik hukuk devletinde korunamaz. Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsaade edilmesi özellikle Müslümanlar için içinde bulunduğumuz kutsal bayram günlerinde inancımıza yapılan açık saldırıdır. Özellikle NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin müttefiki olmak isteyen İsveç'in yetkili makamları, özgürlük kisvesi altında ülkesinde birbirini takip eden hukuksuzluklara ve provokasyonlara son vermeli, gerekli tedbirleri almalıdır."


 

"Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesinin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
AK Parti İsveç Ömer Çelik
Sıradaki Haber
MSB, Kara Kuvvetleri'nin 2232'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Portekiz'de işçiler, fiyat artışlarına karşı zam talebiyle gösteri yaptı
17:35
Çeşme’nin nüfusu 1 milyonu aştı
17:36
Bakan Koca, Hatay'da vatandaşlarla bir araya geldi
17:21
Kılıçoğlu'ndan Kurban Bayramı tebriği
17:17
Europol, organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 6 bin 558 kişinin gözaltına alındığını bildirdi
16:54
Almanya'da kiliselerden ayrılıklar rekora koşuyor
Şampiyon milli tekvandocu Nafia Kuş, Adana'da klasik arabayla tur attı
Şampiyon milli tekvandocu Nafia Kuş, Adana'da klasik arabayla tur attı
FOTO FOKUS
TCG İSTANBUL Mavi Vatan'da seyirde
TCG İSTANBUL Mavi Vatan'da seyirde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ