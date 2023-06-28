İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki yağdı

Ankara, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkili. Siyasilerden art arda sert açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bu aşağılık eylemi lanetlediğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır."

Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik #İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum!#İslamkarşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez.



Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır. — Hakan Fidan (@HakanFidan) June 28, 2023

"Hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu eyleme izin verilmesini "skandal" olarak değerlendirdi. Din ve vicdan özgürlüğünün en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Tunç, şu sözleri kullandı:

"İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz, bu durum hiçbir demokratik hukuk devletinde korunamaz. Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsaade edilmesi özellikle Müslümanlar için içinde bulunduğumuz kutsal bayram günlerinde inancımıza yapılan açık saldırıdır. Özellikle NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin müttefiki olmak isteyen İsveç'in yetkili makamları, özgürlük kisvesi altında ülkesinde birbirini takip eden hukuksuzluklara ve provokasyonlara son vermeli, gerekli tedbirleri almalıdır."

İsveç polisinin Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin vermesi skandaldır.



Din ve vicdan özgürlüğü en temel insan hakkıdır. İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, hiçbir mahkeme… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 28, 2023

"Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesinin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."