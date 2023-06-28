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Gündem
TRT Haber 28.06.2023 15:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bayram diplomasisi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bayram diplomasisi'

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Alamnya Başbakanı Scholz arasındaki görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca İsveç’in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç’te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Erdoğan, Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3’üncü Toplantısı’nı da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti.

Paşinyan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kurban Bayramı'nın başta bölge olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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Nikol Paşinyan Olaf Scholz Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan
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