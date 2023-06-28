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Gündem
TRT Haber 28.06.2023 14:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı'nın başta bölge olmak üzere, tüm insanlığa barış huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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Ermenistan Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
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