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Gündem
AA 28.06.2023 19:36

Altun: Menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek "Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır. İsveç makamları süratle harekete geçmeli ve terörün her türlü tezahürüne karşı net bir tavır sergilemelidir" dedi.

Altun: Menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, Müslümanların en mübarek günlerinden birinde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı iğrenç ve alçak bir eylem yapıldığını belirtti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupalı otoriteler nezdinde, özellikle İsveç'te, İslam karşıtlığına izin verilmesinden bıktık usandık. NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, İslam karşıtı ve yabancı düşmanı teröristlerin yıkıcı davranışlarına müsamaha gösteremez ve izin veremez. Bu eylem, bu mübarek günde dinimizi hedef alan bir başka provokatif terör eylemidir. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da belirttiği üzere bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır. İsveç makamları süratle harekete geçmeli ve terörün her türlü tezahürüne karşı net bir tavır sergilemelidir. İfade ve konuşma özgürlüğü bahanesinin arkasına saklanamazlar."

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki yağdı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki yağdı

Medeni bir toplumun en temel gereksinimi olan terörle mücadelenin, ciddi ittifakların temel ön şartı olduğuna dikkati çeken Altun, "Bu husustaki umutlarımız azalsa da Avrupalı yetkililerin İslam karşıtlığı tehdidi konusunda aklıselimle hareket etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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