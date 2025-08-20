Cevdet Yılmaz: Endonezya ile yapılan KAAN anlaşması çok boyutlu ortaklığın ifadesidir

Yılmaz, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Endonezya Bağımsızlık Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, iki ülkenin, yüzyıllar öncesine uzanan köklü ilişkilerin getirdiği ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu söyledi.

Karşılıklı yarar temelinde her alanda geliştirilen ilişkilerin, 2011 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını hatırlatan Yılmaz, "İlerleyen süreçte liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Savunma sanayiindeki iş birliği

Yılmaz, ikili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturan askeri ve savunma sanayii iş birliğinde son yıllarda önemli mesafe alındığını belirtti.

"Savunma sanayiimizin küresel yetkinliklerini dost Endonezya ile paylaşmak, bizler için sadece bir ticari ilişki değil, aynı zamanda stratejik bir sorumluluktur" diyen Yılmaz, geçtiğimiz aylarda Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda imzalanan KAAN Milli Muharip Uçak projesi tedarik sözleşmesinin bu vizyonun en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu ifade etti.

KAAN anlaşmasının yalnızca bir teknoloji transferi değil, mühendislikten üretime, insan kaynağından altyapı gelişimine kadar çok boyutlu bir ortaklığın ifadesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları söyledi:

"Bir diğer önemli adım, TAIS ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn sözleşmesi olmuştur. MİLGEM, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ve modern donanma ihtiyaçlarına cevap veren en gelişmiş savaş gemisi platformlarından biridir. Bu projeyle birlikte, denizcilik alanındaki savunma kapasitesi karşılıklı olarak güçlendirilmekte, Mavi Vatan’dan Pasifik sularına uzanan kalıcı bir güvenlik köprüsü tesis edilmektedir. Bu iki stratejik sözleşmenin yanı sıra, BAYKAR’ın insansız hava araçları alanında Endonezyalı muhataplarıyla imzaladığı anlaşma ile ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN’ın birçok teknolojik sistem özelinde geliştirdiği iş birlikleri de savunma sanayii ekosistemimizin çeşitliliğini ve geniş kapsamını yansıtmaktadır."

Yılmaz, bu çeşitliliğin somut bir yansıması olarak, halihazırda TUSAŞ'ın Endonezya’da yerel istihdam sağlayan ve üretim faaliyetleri yürüten bir şirket yapısıyla varlık gösterdiğini, ASELSAN'ın ise Cakarta’daki yurtdışı ofisi aracılığıyla bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mevcut yapıların yanı sıra, HAVELSAN ve ROKETSAN başta olmak üzere diğer savunma sanayii firmalarının da gelecek dönemde ofis açma veya ortak girişim modelleri kurma yoluyla Endonezya'daki varlıklarını daha da güçlendirmeyi planladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun karşılıklı ziyaretlerinde çizdikleri stratejik çerçevenin kendilerine yön vermeye devam ettiğine vurgu yapan Yılmaz, iş birliğini salt bir ürün transferi olarak değil, ortak üretim, teknoloji geliştirme, bilgi paylaşımı ve insan kaynağı inşası olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, "Hedefimiz, Türkiye’nin mühendislik gücü ile Endonezya’nın bölgesel vizyonunu buluşturmak, sadece bugünün değil, yarının güvenliğine de birlikte katkı sunmaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye'de 5 bin 300 civarında Endonezyalı öğrencinin öğrenim gördüğünü, geçen yıl yaklaşık 200 bin Endonezyalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktaran Yılmaz, Cakarta'daki Yunus Emre Kültür Merkezinin, dil öğretimi ile çeşitli atölye ve sanat kurslarının yoğun ilgi gördüğünü, 4 bin civarında Endonezyalının bu derslere iştirak ettiğini bildirdi.

Endonezya ile iş birliği platformları

Yılmaz, Türkiye'nin Endonezya ile Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve MIKTA gibi çok taraflı platformlarda güçlü iş birliği ve dayanışma içinde olduğunu anımsattı.

Gazze’deki katliamın sonlandırılması ve Filistin halkının meşru taleplerinin takibinin bu dayanışma örneklerinin başında geldiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlarımız, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan karar uyarınca, Gazze'de insanlık dışı saldırıların durdurulmasına yönelik ortak uluslararası girişimlerde bulunuyorlar. 'İnsanlık İttifakı'nın eninde sonunda galip geleceğine inanıyor, bu yönde diplomatik çabalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Güneydoğu Asya'daki başat bölgesel örgütlerden ASEAN ile kurumsal iş birliğini güçlendirme hedefimizde Endonezya'nın desteğine güveniyoruz. Nitekim, 2023 yılında ASEAN Dönem Başkanı sıfatıyla Endonezya'nın özel daveti üzerine katıldığımız ASEAN Parlamentolararası Asamblesi Genel Kurul Toplantısı'nda Meclis'imizin AIPA Gözlemci Üyeliği onaylanmıştır."

Cevdet Yılmaz, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama başta olmak üzere Endonezya hükümeti, Endonezya halkı ve Türkiye'deki Endonezya vatandaşlarının Bağımsızlık Gününü kutladı.