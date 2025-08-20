Parçalı Bulutlu 30.2ºC Ankara
Gündem
AA 20.08.2025 15:21

NATO'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacağı için teşekkür ederek, "Türkiye, 70 yıldan uzun süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamaktadır" dedi.

NATO'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

NATO'dan, 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye ilişkin, Genel Sekreter Rutte'nin ifadelerinin de yer aldığı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Rutte, 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye'ye bu etkinliğe ev sahipliği yapacağı için teşekkür ederim. Türkiye, 70 yıldan uzun süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamaktadır." mesajını paylaştı.

Zirvenin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini kaydeden Rutte, liderlerin burada NATO'yu daha güçlü, adil ve etkili bir ittifak haline getirme yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini ve böylece müttefiklerin ortak güvenliğine yönelik "ciddi zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklarını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin Temmuz 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

NATO
