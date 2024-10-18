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Gündem
TRT Haber 18.10.2024 23:27

Cevdet Yılmaz: Barış katliamla değil Filistin halkının haklı talepleri karşılanarak sağlanabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyanın en ileri teknolojileri ile sürekli saldırı altında olan kahraman Filistin halkının direnci kırılmadı, kırılamayacaktır. Barış ve huzur daha fazla kan, işgal ve katliamla değil, Filistin halkının haklı talepleri karşılanarak sağlanabilir" dedi.

Cevdet Yılmaz: Barış katliamla değil Filistin halkının haklı talepleri karşılanarak sağlanabilir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katil İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de on binlerce çocuğun ve sivilin dünyanın gözleri önünde katledildiğine, sağlık, barınma ve beslenme imkanları tahrip edilen bir halkın toplu olarak imha edilmeye çalışıldığına dikkati çekti.

Liderleri hedef alınarak Filistin halkının iradesinin kırılmak istendiğini aktaran Yılmaz, dünyanın en ileri teknolojileri ile sürekli saldırı altında olan kahraman Filistin halkının direncinin kırılamayacağını vurguladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hak ve hakikatleri en gür sesle gündeme getirmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Barış ve huzur daha fazla kan, işgal ve katliamla değil, Filistin halkının haklı talepleri karşılanarak sağlanabilir. Bir an önce ateşkes sağlanmalı, her türlü insani yardım Gazze'ye ulaştırılmalı, siyasi süreç işletilerek 1967 sınırlarını esas alan iki devletli çözüm hayata geçirilmelidir. Uluslararası toplumu insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail yönetimini durdurmaya, çok geç kalınmış olsa da sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Türkiye olarak Filistin davasını sonuna kadar savunmaya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hak ve hakikatleri en gür sesle gündeme getirmeye, tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

 

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