Gündem
TRT Haber 09.08.2025 12:17

Çeşme'nin içme suyu hasreti bitiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1,7 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen projelerle bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış suyun Çeşme'ye ulaşacağını belirterek, "Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir’e ve Çesme’ye hayırlı olsun" dedi.

Çeşme'nin içme suyu hasreti bitiyor
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, NEXT Sosyal'de yaptığı paylaşımda, DSİ olarak 1,7 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesinin bugün hizmete alınacağını bildirdi.

Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış suyun Çeşme’ye ulaşacağını kaydeden Yumaklı, "Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir’e ve Çesme’ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çeşme'nin içme suyu hasreti bitiyor

"İzmir'in 100 günlük suyu şebekede kayboluyor"

İzmir’de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir’in 100 günlük ihtiyacı kadar suyun vatandaşa ulaşamadan şebekede kaybolduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti;

Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor. Unutmayalım, her damla geleceğimizdir.

Tüm belediyelerimizi, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanarak işletme programlarına uymaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur. 

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir
