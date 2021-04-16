Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 01:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çelik'ten Dendias'a tepki: Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" sözleriyle tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Dendias'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği basın toplantısındaki sözlerini değerlendirdi.
"Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:
"Türkiye hakkında üretilen yalanları kendi devletlerinin tezi olarak savunanlar, tarihin trajedi tarafında yer alırlar. Kim olursa olsun, bir devletin tezleri yalanla ve bağnazlıkla savunulamaz. Kendi devletini bu duruma düşürenleri yakın coğrafyamızda çok gördük. Türkiye hakkında yalan üretenlerin çıkmaz sokaktan başka adresleri yok. Bağnazlarla mücadele etmeyi iyi biliriz."
Etiketler: AK Parti Ömer Çelik Yunanistan Mevlüt Çavuşoğlu
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