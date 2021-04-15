Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yanayız"

"Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz."

"(Türkiye- Yunanistan ilişkileri) Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır."

(Yunan Bakan'a sert yanıt) Ben konuşmamda Yunanistan’ı itham edici bir söylem içinde bulunmadım. Fakat Nikos Dendias yaptığı konuşmada ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu. İthamları kabul etmemiz mümkün değil. İş birliği istiyoruz. İthamlarda bulunursanız cevabını veririz. Gerginliği sürdürmek istiyorsanız biz de sürdürürüz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ben konuşmamda Yunanistan’ı itham edici bir söylem içinde bulunmadım. Fakat Nikos Dendias yaptığı konuşmada ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu. İthamları kabul etmemiz mümkün değil.https://t.co/awSh4KdRGE pic.twitter.com/HMcvBDsOvi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 15, 2021

"Mültecileri nasıl denize attığınızı biz biliyoruz."

"Türkiye kendi haklarını ve Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumaya muktedirdir."

"Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz"

"Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır. (Batı Trakya azınlığı) Türk'üm diyorsa Türk'tür. Bunu böyle kabul etmek zorundasınız"

Dendias: Türkiye ile pozitif gündem oluşturmak istiyoruz

Nikos Dendias'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz"

"Kışkırtıcı söylem ve eylemlerden uzak durmamız gerekiyor."

"Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor."

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