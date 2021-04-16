Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 00:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye gitti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.
Cenevre'de, 27 ile 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Kıbrıs müzakereleri öncesi Ada'da diplomasi trafiği hız kazandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti.
KKTC ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Çavuşoğlu, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC’deyiz." dedi.
Ziyareti kapsamında mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek olan Çavuşoğlu, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.
Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için #KKTC’deyiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 15, 2021
In #TRNC to defend together our national cause w/a new vision. pic.twitter.com/GFheYip3Ox
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı KKTC Mevlüt Çavuşoğlu
Son Haberler
- 00:27
- 23:58
- 23:52
- 23:07
- 23:51
Sıradaki Haber
Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son 24 saatte neler yaşandı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz