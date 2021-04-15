Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftar yemeğinde bir araya geldi
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin iftar yemeğinden fotoğraflar paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi. pic.twitter.com/HzP4MJbvfg— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 15, 2021
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