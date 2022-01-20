Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 14:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu'ndan Rum kesimine tepki: Ateşle oynamasınlar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi) Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ortak basın toplantısı düzenledi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
Son Haberler
- 14:46
- 14:32
- 14:46
- 14:28
- 14:26
Sıradaki Haber
İstanbul'a kar geliyor: 4-5 gün sürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz