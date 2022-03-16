Bakan Çavuşoğlu, rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi.

Toplantı öncesi konuşan Lavrov, "Gelişiniz çok yerinde oldu. Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok önemli" dedi.

Bakan Çavuşoğlu da görüşmede, Ukrayna konusundaki düşüncelerini dile getireceklerini söyledi. "Türkiye başından beri dengeli ve objektif tutum sergiledi" diye konuştu.

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