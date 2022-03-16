Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya geldi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi.
Toplantı öncesi konuşan Lavrov, "Gelişiniz çok yerinde oldu. Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok önemli" dedi.
Bakan Çavuşoğlu da görüşmede, Ukrayna konusundaki düşüncelerini dile getireceklerini söyledi. "Türkiye başından beri dengeli ve objektif tutum sergiledi" diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Ukrayna
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