Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü" başlıklı açık oturumda konuştu.

Moderatörlüğünü WEF Başkanı Borge Brende'nin yaptığı oturumda Çavuşoğlu, 10 yıl önce Orta Doğu'daki temel sorunun İsrail-Filistin ihtilafı olduğunu anımsattı. Çavuşoğlu, bu sorunun halen daha da derinleşerek sürdüğüne dikkati çekerek, "Çünkü İsrail yasa dışı işgali ve uzlaşmaz politikalarını sürdürüyor." dedi.

"Kriz yönetimi er ya da geç hepimizi olumsuz etkileyecek"

Çavuşoğlu, aradan geçen sürede Orta Doğu'da Filistin sorununa ek olarak çok sayıda kriz yaşandığına işaret ederek, 9 yıldır devam eden Suriye kriziyle Yemen, Libya ve Irak'taki sorunların tüm dünyayı etkilediğini vurguladı.

"Bütün bu sorunların çözümünde Türkiye olarak aktif çaba gösteriyoruz." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye krizinin insani boyutunda 3,6 milyon kişiye ev sahipliği yaptığını, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli şekilde dönmeleri konusunda çalıştığını anlattı.

Çavuşoğlu, sorunları ve krizleri sadece yönetmek değil çözmek için uğraşılması gerektiğini vurgulayarak, "Kriz yönetimi er ya da geç hepimizi olumsuz etkileyecek." ifadesini kullandı.

"Rejimin İdlib'deki saldırıları kabul edilemez"

Moderatör Brende'nin, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerine yönelik sorusu üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'yla Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Gürcistan ve Ukrayna gibi başka konularda da ihtilafları bulunduğunu ve Rusya'nın Suriye'de rejime verdiği desteği de tasvip etmediklerini söyledi.

Bu sorunlara rağmen Rusya ile Suriye ve Libya gibi önemli krizlerin çözümünde birlikte çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu sayede İdlib'de insani krizin önüne geçebildiklerini söyledi.

Tüm bunlara rağmen İdlib'de durumun hala kritik olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Rejimin ayrım gözetmeksizin sivillere yönelik saldırıları kabul edilemez. Rejimin garantörü olarak Rusya'nın ateşkes konusunda taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Berlin'de de bunu Putin'e tekrar hatırlattı." diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya ile farklı konularda ayrı düşünmesinin önemli konularda çözüm için iş birliği yapılmasına engel olmadığına değinen Çavuşoğlu, aynı şekilde İran'la da Suriye konusunda diyalog halinde bulunduklarını kaydetti.

"Ateşkese uyulmasını bekliyoruz"

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Libya'daki temel sorunun Hafter olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne Moskova'daki ortak açıklamayı imzaladı ne Berlin'de açık bir destek taahhüdünde bulundu. Meşru Serrac hükümeti ise iki konuda da yapıcı davranıp desteğini açıkladı. Türkiye'nin şu anda sadece askeri danışmanı ve eğitmeni var. Ateşkese uyulmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA