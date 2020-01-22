2011'de Suriye iç savaşa sürüklendi, terör örgütleri devreye girdi. Kaosun hüküm sürdüğü ülkede pay kapma mücadelesi başladı.

SETA Dış Politika araştırmacısı Can Acun, PKK'nın Suriye'yi nasıl uyuşturucu üssüne çevirdiğini TRT Haber'e anlattı.

SETA Dış Politika araştırmacısı Can Acun:

"DEAŞ, PKK gibi terör örgütleri bu kaostan yararlanarak toprak kontrolü sağladılar. Bu dönemde elbette ciddi bir gelir kaynağı olan uyuşturucu üretimi ve trafiği, sevkiyatı açısından Suriye çok önemli merkezlerden birisi haline geldi."

ABD kendisi ile çelişiyor

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, Suriye'de rejim güçleri ve Hizbullah, uyuşturucu trafiğine izin veriyor, hatta destek oluyor. Ancak Washington, terör listesindeki PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'nin uyuşturucu üretmesini ve kaçakçılığını görmezden geliyor.

SETA Dış Politika araştırmacısı Can Acun:

"ABD, PKK’yı aslında resmi olarak bir narkoterör örgütü olarak tanımlamasına rağmen, PYD/YPG'yi PKK'nın uzantısı değilmiş gibi göstermeye çalıştı. ABD, YPG'nin uyuşturucu ile olan ilgisini görmezden gelmeyi tercih etti."

Terör örgütünün finansmanı uyuşturucudan

Uzmanlar, PKK/YPG'nin, terörü finanse etmek için kullandığı uyuşturucu kaçakçılığından 1,5 ile 2 milyar dolar arasında kazanç sağladığını belirtiyor. Bu kanlı trafik, dünyanın gözü önünde işliyor.

Asya'dan Avrupa'ya zehir trafiğinin kilit noktası: Suriye

Afganistan'da, İran, Suriye ve Irak’ta üretilen uyuşturucu, Suriye üzerinden Türkiye ve Doğu Akdeniz yoluyla Avrupa’ya, İran yoluyla Kafkaslara transfer ediliyor.

2001 yılında ABD işgalinin ardından kaosa sürüklenen Afganistan, uyuşturucu üretim merkezine dönüştü. Aynı senaryonun sahnelendiği Irak ile İran da PKK'nın en önemli uyuşturucu üretim üslerinden.

SETA Dış Politika araştırmacısı Can Acun:

"Terör örgütü özellikle son dönemdeki kaostan yararlanarak Suriye'de alan kontrolü sağladı. Bu da Suriye’yi ciddi anlamda örgütün uyuşturucu üslerinden birisi yaptı. Örgütün Suriye'yi ikincil bir taşıma üssü olarak kullandığını aynı zamanda burada üretim yapmaya başladığını da görüyoruz."

Türkiye'nin operasyonları uyuşturucu trafiğine sekte vurdu

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı düzenlediği operasyonlar, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi anlamında da önem arz ediyor.

SETA Dış Politika araştırmacısı Can Acun:

"Özellikle Afrin’in özgürleştirilmiş olması önemliydi. Çünkü Afrin, Akdeniz’e yakın bir bölgede olduğu için burada PKK unsurları Doğu Akdeniz’i de kullanarak ürettikleri uyuşturucuyu ya da Afganistan, İran, Irak hattından getirdiği uyuşturucuları Avrupa’ya taşıyabiliyorlardı. Bu hat tamamen kesilmiş oldu."

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerin faaliyetleri ciddi anlamda kısıtlandı. Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla sadece sınırdaki terör koridoru engellenmedi, aynı zamanda terörün finansman kaynağına da darbe vuruldu.

Haber: Asena Maraş

Kamera: Ülkü Betül