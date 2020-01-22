Davos'ta 2 Rus ajanı yakalandı iddiası22 Ocak 2020 Çarşamba 13:24 - Son Güncelleme
İsviçre'de yayın yapan bir gazete, 2019'un Ağustos ayında Davos'ta 2 Rus ajanının yakalandığını öne sürdü. Kendilerini tesisatçı olarak tanıtan ajanların üzerlerinden diplomatik pasaport çıktığı da iddia edildi.
"İsviçre polisi, Davos'ta 2 Rus ajanını ifşa etti."
İddia, İsviçre'de Almanca yayın yapan Tages-Anzeiger isimli gazeteye ait.
Gazete, ajanların, geçtiğimiz Ağustos ayında, Dünya Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan kasabada polis kontrolüne takıldığını ileri sürdü.
Haberde, 2 Rus'un üzerinden diplomatik pasaport çıktığı ve ülkeyi terk ettikleri de yer aldı.
İsviçre polisi iddiaları kısmen doğruladı
İsviçre polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada diplomatik pasaporta sahip 2 Rus'un geçen Ağustos ayında rutin kontrollerde tespit edildiğini doğruladı.
Ancak kendilerini tesisatçı olarak tanıttıkları iddiasını reddetti.
Rusya'nın Bern konsolosluğu da olayı doğruladı.
Ancak tesisatçı kılığına giren ajanlar oldukları iddiasını kabul etmedi.
Kaynak: TRT Haber, Reuters