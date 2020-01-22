Eski Milli İstihbarat Mensubu Enver Altaylı hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, Altaylı'nın CIA bağlantıları, 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü ve daha birçok bilgi yer aldı.

Devletin gizli belgeleri CIA bağlantılı kişilere servis etmiş

İddianameye göre eski MİT görevlisi Altaylı, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı yani CIA ile bağlantılıydı. Ruzi Nazar ve Duane Clariddge ile sıkı ilişkiler kurdu. O isimlerden öğrendiği soğuk savaş metotlarını Türkiye'de uygulayarak ülkede kargaşa çıkarmak için faaliyetlerde bulundu. Altaylı'nın devletin güvenliği açısından hassas olan bilgileri CIA bağlantılı kişilere servis ettiği de belirlendi.

Enver Altaylı'nın CIA bağlantısı bununla sınırlı değil. İddianamede Altaylı'nın CIA'nın eski Orta Amerika şefi Alen Fiers ile olan telefon trafiği de yer aldı. İki isim 53 kez telefonla görüştü ve bu görüşmeler toplam 1 saat 32 dakika sürdü.

İç karışıklık çıkarmak için faaliyetler yürütmüş

İddianameye göre Enver Altaylı darbe girişiminden iki gün önce Ankara'ya gitti. Ancak 15 Temmuz'dan 4 ay önce iç karışıklık çıkarmak için faaliyetler yürüttü. 18 Şubat 2016'da Türkiye'de bir askeri darbe ortamı hazırlanmasına yönelik rapor hazırladı.

Eski MİT görevlisi Altaylı'da ele geçirilen bir diğer rapor ise dikkat çekici. O rapor, FETÖ’nün kurduğu Stockholm Center For Freedom tarafından servis edildi. Söz konusu FETÖ raporu internet ortamında 16 Mayıs 2017'de dolaşıma sokuldu.

Ancak raporu içeren dosya Altaylı’nın bilgisayarında 28 Nisan 2017'de oluşturuldu. İddianameye göre bu raporun hazırlanmasında Enver Altaylı da katkı sağladı.

Kaynak: TRT Haber