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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme talebi Stoltenberg'den geldi.
Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ve son gelişmeler ele alındı.
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