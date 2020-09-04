Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, açılışın ardından otoyolda ilk sürüşü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Edirne'den otoyolu kullanmaya başlayan bir araç, bu otoyolun tamamlanmasıyla beraber hiç şehir içine girmeden Şanlıurfa'ya kadar gidebilecek.

Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesaplamalara göre bu otoyol ile yılda toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancımız olacaktır.https://t.co/RmvEIOY3Cm pic.twitter.com/RnqGnGDgko — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2020

Tuz Gölü, Derinkuyu, Göreme gibi önemli turizm merkezlerine erişimin kolaylaşması bu alanda ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. Bozkır ikliminin hakim olduğu bu çevre ağaçlandırma ile değişecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuz Gölü, Derinkuyu, Göreme, Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerimize erişimin kolaylaşması bu alanda da ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. Bozkır ikliminin hakim olduğu bu çevre ağaçlandırma ile değişecek.https://t.co/RmvEIOY3Cm pic.twitter.com/URResjeFyz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2020

Ankara-Niğde Otoyolu, döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar ile akıllı yol olarak tasarlanmıştır. Kara yolu, hava yolu, demir yolu taşımacılığında ülkemize adeta çağ atlattık.

"Açtığımız tünellerle zor coğrafyaları ulaşılır hale getirdik"

Ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı. Açtığımız tünellerle zor coğrafyaları ulaşılır hale getirdik. Hedefimiz, 2022'nin 18 Mart'ında Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açmaktır.

Terör örgütünün engellemelerine rağmen Cudi Dağı tünellerinin inşasını tamamladık.

Bizim siyasetimiz, hizmet siyasetidir. Bizim işimiz eser siyasetidir. Kimseye minnet etmeden güvenliğimizi sağlayacak konuma geldik.

Salgın döneminde pek çok ülkenin sağlık sistemi çökerken biz vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verdik.

"Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacak"

Pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik ve askeri güç vardır. Nice tuzaklarla durduramadıkları Türkiye'yi, ahlak ve vicdan dışı oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nice tuzaklarla durduramadıkları Türkiye'yi, ahlak ve vicdan dışı oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır.https://t.co/RmvEIOY3Cm pic.twitter.com/Tw5gudjS5l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2020

Seyhan'da inşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seyhan'da inşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik.https://t.co/RmvEIOY3Cm pic.twitter.com/RkZeoRMUss — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2020

Geleceğin otoyolu olarak gördüğüm projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.