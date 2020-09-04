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Sözde emir ile bağlantılı 11 DEAŞ üyesi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty ]
DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile bağlantılı 11 DEAŞ'lı terörist "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında yakalanan sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Oğlu da tutuklandı
Sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de arasında bulunduğu 11 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 11 zanlı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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