Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"İstiklal Harbimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihi, aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir" sözlerine yer veren Erdoğan, Sivas Kongresi'nin Milli Mücadele’nin mihenk taşı olduğunu anlattı.

"Sivas Kongresi’nde tecessüm eden milli duruşa sahip çıkmaya kararlıyız"

Sivas Kongresi'nde alınan kararların önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

"Milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya yine Sivas’tan ilan edilmiştir. Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, Misak-ı Milli’nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında, Kurtuluş Savaşı’nın tüm safhalarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Bu kararlar, aynı zamanda milletimizin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur.

Milletimiz, her dönemde bayrağına, vatanına ve istiklaline yönelen tehditlere birlik ve beraberlik içinde direnmiştir. Genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşlarımız, Kurtuluş Savaşı’ndaki ruh ve heyecanla, milli iradeye, geleceğine her zaman sahip çıkmıştır. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece hürriyetimize, değerlerimize ve kardeşliğimize yönelebilecek her türlü tehdit bertaraf olacaktır.

Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir. Sivas Kongresi’nde tecessüm eden milli duruşa sahip çıkmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize el uzatanlar, karşılarında yine aynı iradeyi bulacak ve hüsrana uğrayacaklardır.

Bugün de şanlı zaferlerle dolu tarihimizden aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla yürüyor, ülkemizin her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."