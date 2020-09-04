Haber Giriş: Kaynak: AA
AB'den Doğu Akdeniz için bir kez daha diyalog çağrısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Doğu Akdeniz konusunda temaslarda bulunduğunu, gerilimi düşürmenin tek yolunun diyalog olduğunu söyledi.
Stano, günlük basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin soruları yanıtlarken AB'nin diyalogdan yana olan tutumunun değişmediğini belirterek, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için müzakerelerin başlaması gerektiğini vurguladı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in son günlerde temaslarda bulunduğunu, mesajlar ilettiğini kaydeden Stano, "Tek taraflı adımlar, tehditler, açıklamalar yerine Doğu Akdeniz'deki mevcut tansiyonu düşürmek için nihayet başlayan bir diyaloğumuz, görüşmelerimiz var" dedi.
Stano, "İlerleyebilmenin tek yolu diyalog ve görüşmelerdir. Sadece bunlar çözüm getirebilir, gerginliği azaltabilir. Bizim görmek istediğimiz de budur" diye konuştu.
Etiketler: doğu akdeniz AB Sözcü Peter StanoSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 14:13
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