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Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile görüştü. Görüşmede, PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 4, 2020
Hosted President Nechirvan Barzani of KRG and his delegation. Discussed our relations, in particular the joint fight against PKK. @IKRPresident pic.twitter.com/0O53OrKjt2
Barzani, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.
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