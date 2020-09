Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi.

Hosted President Nechirvan Barzani of KRG and his delegation. Discussed our relations, in particular the joint fight against PKK. @IKRPresident pic.twitter.com/0O53OrKjt2