Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO çatısı altında müzakere girişimini değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

[NATO'nun Doğu Akdeniz adımı] NATO'nun böyle bir girişimde bulunması gayet doğal. Önkoşulsuz görüşme önerisini Yunanistan kabul etmedi.

Bizim tek hedefimiz hakkımızı savunmak, kimsenin hakkında gözümüz yok.

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan, tüm haklarımızdan vazgeçmemizi bekliyorsa bu olmayacak. Haklı olan diyalogtan kaçmaz ama Yunanistan haksız olduğunu biliyor.https://t.co/Cg5bA8VLbB pic.twitter.com/AvofGtHxbX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2020

Yunanistan’ın NATO genel sekreterini yalanlaması ibretliktir. Burada yalan söyleyen genel sekreter değil Yunanistan’dır. Bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdiler.

#SONDAKİKA

[NATO'nun Doğu Akdeniz adımı] Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: NATO'nun böyle bir girişimde bulunması gayet doğal. Burada yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil Yunanistan'ın kendisi.https://t.co/Cg5bA8VLbB pic.twitter.com/0JuRjCNEMC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2020

"Fransa, Türkiye'den özür dilemeli"

Türkiye olarak biz her zaman diyalogdan yana olduğumuzu söyledik. Haklı olan diyalogdan kaçmaz ama Yunanistan haksız olduğunu biliyor.

Yunanistan tüm haklarımızdan vazgeçmemizi bekliyorsa bu olmayacak. Yunanistan'ın haksız olduğunu Avrupa ülkeleri de biliyor.

Fransa'nın Türkiye'den net bir şekilde özür dilemesi gerekir. Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa. Bu histerik davranışların kimseye faydası yok. Fransa'yı gülünç duruma düşürüyor gerçekten.

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa'nın Türkiye'den net bir şekilde özür dilemesi gerekir. Fransa'ya tavsiyemiz şu, histerik davranışların kimseye faydası yok.https://t.co/Cg5bA8VLbB pic.twitter.com/V3fzHpdaV5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2020

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