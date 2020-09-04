Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde vaka sayısında en çok artışın Ankara'da yaşandığını açıkladı.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran bir yaklaşım ve çaba içindeyiz. https://t.co/gSpHsz8D7R pic.twitter.com/eqT4pvHSNI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2020

Vaka sayısındaki artış sokağa çıkma kısıtlamasını tekrar gündeme getirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin konuyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, "şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" dedi.

"Salgında birincilik Ankara'ya yakışmadı"

Ankara Valisi Vasip Şahin daha önce de "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün." ifadelerini kullanmıştı.