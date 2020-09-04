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Teslim olan terörist Mardin'de ailesiyle buluştu
[Fotoğraf: AA]
Başarılı operasyonlar ve ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçışlar hız kazandı. Teslim olan bir terörist daha ailesiyle buluşturuldu.
Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu bir erkek terörist örgütten kaçtı.
Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terörist, işlemleri sonrası Mardin'e sevk edildi. V.B isimli terörist Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Çocuklarına kavuşan aile büyük mutluluk yaşadı.
Teröristin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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