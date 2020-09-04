Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: AA çalışanlarının hedef gösterilmesi barbarlık
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan'da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık, Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları:
- Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler.
- Yunan makamları bu faşistleri bulmalı ve gereğini yapmalı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 17:10
Sıradaki Haber
Yalova'nın eski belediye başkanı Salman hakkında tutuklama talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz