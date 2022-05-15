Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin’de görüştük." dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin’de görüştük.



Met in Berlin with my colleagues @AnnLinde of Sweden & @Haavisto of Finland on the margins of @NATO Foreign Ministers’ Informal Meeting. pic.twitter.com/HfHSci48dT — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 14, 2022

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsveç ve Finlandiya NATO'nun kapısında: Neler yaşandı?

Moskova'ya karşı Soğuk Savaş'tan bu yana tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya ve İsveç, NATO'nun kapısında. İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası NATO üyeliğine başvuracakları mesajını verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in ortak açıklamasında, "Helsinki gecikmeden başvuru yapmalı" ifadesi kullanıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise ülkesinin NATO'ya olası üyeliğinin Avrupa'da çatışmayı önleyebileceğini öne sürdü.

Üyelik için tüm ülkelerin onayı gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başvurulara sıcak baktığını söylese de kararı ittifak üyeleri verecek. Yeni üyeliğin, NATO'ya dahil tüm ülkelerin kendi parlamentolarında oylanarak onaylaması gerekiyor.

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa; İsveç ile Finlandiya'nın olası üyeliğine destek veriyor. Ancak uluslararası kamuoyunda Rusya'nın kışkırtıldığı, bu yüzden yeni saldırılar düzenleyebileceği yorumları yapılıyor.

Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi

İttifakın güçlü ortaklarından Türkiye ise iki ülkenin üyeliğine karşı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil." açıklamasını yaptı.

Rusya tepkili: Sonuçları olur

Rusya, üyelik tartışmalarına tepki gösteriyor. Moskova, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının askeri sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Rusya ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği halinde Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'da nükleer silah ve hipersonik füze konuşlandıracağını da duyurdu.

Uzun süre NATO'ya uzak duran Finlandiya, bu ayın başında NATO tatbikatına ev sahipliği yaptı. Rusya karşılık olarak, Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'da nükleer simülasyon ile bir savaş oyunu düzenledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO şemsiyesine girmesinin, Ukrayna-Rusya savaşının yayılmasına yol açabileceğinden, hatta 3. Dünya Savaşı'na sebep olmasından endişe ediliyor.