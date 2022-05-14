Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 22:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kalın: Azovstal'daki yaralı askerler ve sivilleri tahliye etmeyi önerdik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Ukrayna'da Rusya'nın kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından yaralı askerlerin ve sivillerin tahliyesi için gemi gönderme teklifinde bulundu" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin tahliyeler için birkaç plan önerdiğini söyledi.
Planlardan birine göre, tahliye edilecekler önce karadan Berdiansk Limanı'na getirilecekler, ardından Türkiye'nin gönderdiği gemiyle İstanbul'a ulaştırılacaklar.
Sözcü Kalın, bu teklifi 2 hafta önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bizzat konuştuğunu da açıkladı.
Teklifin hala masada olduğunu, tahliye gemisinin hazırda bekletildiğini vurgulayan Kalın, Rus ve Ukraynalı taraflardan tahliye planı için kesin bir cevap gelmediğini aktardı.
Etiketler: İbrahim Kalın Rusya Ukrayna
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