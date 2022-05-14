Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin tahliyeler için birkaç plan önerdiğini söyledi.

Planlardan birine göre, tahliye edilecekler önce karadan Berdiansk Limanı'na getirilecekler, ardından Türkiye'nin gönderdiği gemiyle İstanbul'a ulaştırılacaklar.

Sözcü Kalın, bu teklifi 2 hafta önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bizzat konuştuğunu da açıkladı.

Teklifin hala masada olduğunu, tahliye gemisinin hazırda bekletildiğini vurgulayan Kalın, Rus ve Ukraynalı taraflardan tahliye planı için kesin bir cevap gelmediğini aktardı.