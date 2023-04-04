Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Bilström ile görüştü
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile yaptığı ikili görüşmede, İsveç'in NATO'ya katılımı için atması gereken adımları hatırlattı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu'nun ikili temasları sürüyor.
Çavuşoğlu yaptığı Twitter paylaşımında, "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı işbirliği şart." ifadesini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu NATO İsveç
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