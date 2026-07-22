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Gündem
AA 22.07.2026 11:58

Çankaya Belediyesine yönelik soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı

Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli tutuklandı.

Çankaya Belediyesine yönelik soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya Belediyesine yönelik "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de arasında olduğu 25 şüpheli tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamda Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Karabulut'un da arasında olduğu 3 zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de arasında olduğu 36 zanlı hakkında 11 Temmuz'da gözaltı kararı verilmişti.

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