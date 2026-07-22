22 ilde FETÖ operasyonunda 51 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları aktarılan İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" vurgusu yapıldı.