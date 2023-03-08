Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çadırlar ve prefabrik evler adres olarak beyan edilebiliyor
Depremzedeler karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerleri adres olarak beyan edilebiliyor. Adres değişikliği işlemleri, e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden yapılabiliyor.
Açıklamayı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yaptı.
Adresi 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle değişen vatandaşların, adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden de yapabileceği belirtildi.
Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi'nin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden, doğal afet sonucu yerleşim yeri kullanılamayacak hale gelen vatandaşların karavan, çadır, prefabrik ev, yurt, huzurevi gibi yerleri adres olarak beyan edebileceği duyuruldu.
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