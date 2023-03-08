Ellerinde çocuklarının fotoğrafları evlat yolu gözlüyorlar..

Diyarbakır anneleri 3 Eylül 2019'dan beri nöbette.

8 Mart Kadınlar Günü'nde de aileler HDP il binasının önündeki nöbetini sürdürüyor.

"Gelin bu annelerin sesine ses, çığlıklarına çığlık olun"

Evlatlarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, tüm kadınlardan evlat nöbetine destek vermelerini istiyor.

"Tüm dünyadaki kadınlara seslenmek istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. HDP kızlarımızı dağlarda tecavüze şiddete maruz bırakıyordu, biz buna dur demek için buradayız. Gelin siz de bu annelerin sesine ses, çığlıklarına çığlık olun. Allah'ın izniyle bu anneler bu azimle bu güçle çocukları dağdan indirecek."