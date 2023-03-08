TOKİ'nin dev sosyal konut projesinde kura çekimleri sürecek.

Depremler nedeniyle yaklaşık 1 ay ertelenen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları yeniden başlıyor.

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi ile bugün İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çekiliş heyecanı yaşanacak.

14 Mart'a kadar 21 bin 219 sosyal konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.

Arsa kura çekimleri bugün başlıyor

'İlk Evim Arsa' kura çekilişi de bugün başlıyor.

10 Mart'a kadar 15 bin 400 hak sahibi için kura sonuçları belli olacak.

74 ilin kura çekilişi tamamlandı

'İlk Evim' projesinde toplam 250 bin sosyal konut inşa edilecek.

89 günde 74 ilin kura çekilişi tamamlandı. 195 bin 255 kişi bu projeden yararlanmaya hak kazandı.