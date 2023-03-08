TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki görevi esnasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'na, Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.