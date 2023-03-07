Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür" ifadelerini kullandı.

"Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin" sözlerine yer verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Şehit olan kahraman arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.