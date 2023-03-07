Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 23:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkazdan çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığını, bu çocuklardan 1613'ünün ailesine teslim edildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından depremzede çocuklara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alındı. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1613 çocuk ailesine teslim edildi.
95 çocuk, tedavisinin ardından bakanlık tarafından kuruluş bakımına alındı. 207 çocuğun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip ediliyor.
1837 çocuğun kimliği tespit edilirken, 78 çocuğun kimliği henüz bilinmiyor.
Bakanlık açıklamasında, "Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne gelen ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 312 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir" denildi.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem
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