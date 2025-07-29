Bursa'daki FETÖ'cü kundakçının bağlantıları araştırılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Bursa'daki orman yangınına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, Orhaneli'ndeki orman yangınını başlattığı tespit edilen şahsın, FETÖ bağlantılı olduğunu ve tüm bağlantılarının araştırıldığını ifade etti.

Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Tunç, şöyle konuştu:

"2021'de ihraç edilmiş, başka kişilerle bağlantısına bakılıyor"

"Benzini istasyondan doldurmuş. Haymancık’ta bir parkta ağaçları tutuşturduğunu söylüyor. Orada telefonunu düşürmüş. Şu an gözaltında. Telefonu araştırılıyor, başka kişilerle bağlantısı var mı bakılıyor. 2021'de FETÖ’den ihraç edilmiş".

Bakan Tunç, Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında da şu detayları paylaştı:

"Orman yangınından 38 kişi tutuklandı"

"1 Haziran'dan itibaren 149 şüpheli gözaltına alındı. Yangın sayısı çok, bunların çoğunun sebebi daha belli olmadı. 38 şüpheli tutuklandı. 61’i hakkında adli kontrol kararı alındı. 2 sene önce orman yangınları ile ilgili cezalar artırıldı. Cezalar noktasında bir sıkıntı yok. Yeter ki yangının sebebini bulalım, çıkaranı bulalım yargı zaten cezasız bırakmıyor".



